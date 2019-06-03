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دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:02 ص
دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أوضحت دار الافتاء ،صيغة تكبيرات العيد ، وذلك على النحو التالى: 
 
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
 

 


تكبيرات العيد

صيغة تكبيرات العيد

عيد الفطر

دار الافتاء

اليوم السابع بلس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Zaka

احسنت

احسنت فضيلة المفتي...وكل عام وانتم بخير......

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