"حماية المستهلك": غرفة عمليات بالجهاز خلال أيام العيد

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر طوال أيام عيد الفطر المبارك من خلال غرفة عمليات تستهدف تلقى وحل شكاوى المواطنين، وأنه تم تعيين مسئول اتصال للربط مع غرفه عمليات المحافظات المختلفة، وذلك فى اطار التعاون التام والتنسيق المستمر مع كافة المحافظات والأجهزة الرقابية الآخرى والتى تكفل تحقيق حماية فعالة للمستهلك ومراقبة الأسواق بصورة أكثر فاعلية.

يأتى ذلك تأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ كافة الاجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق و توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد عبد المعطى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق، وأن الجهاز يولى أهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبنى سياسة التوعية ، والرقابة والحماية وانتهاج اجراءات استباقية لتوعيه وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب "المواطن رقيب" 01281661880 أو من خلال التطبيق الألكترونى "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.