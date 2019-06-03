حار على العاصمة.. اعرف توقعات طقس اليوم الاثنين × 14 معلومة

كتب محمود راغب

وفقا للحسابات الفلكية يكون اليوم الاثنين، والذى متوقع أن يشهد استقرارا فى الأحوال الجوية مع انخفاض طفيف بالدرجات.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين، والمتوقع أن يكون وقفة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والتى جاءت كما يلى:

1- يظل الطقس لطيفا على السواحل الشمالية

2- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة

3- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

6- توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد

7- الرياح معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد

8- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات

14- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة