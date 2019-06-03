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جو بايدن يتقدم فى أحدث استطلاع حول المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 م
جو بايدن يتقدم فى أحدث استطلاع حول المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق
أ ش أ

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تقدم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه بيرنى ساندرز فى أحدث استطلاعات للرأى.

وأشار الاستطلاع، الذى أجراه موقع صحيفة "ذا هيل" بالتعاون مع مؤسسة "هاريس إكس" لبحوث الرأى، إلى أن "بايدن" حصل على فارق بلغ 19 نقطة متقدما على ساندرز ومحتفظا بذلك بفارق واضح فى مضمار السباق نحو البيت الأبيض عن سائر المرشحين الديمقراطيين.

وحصل "بايدن" على 35 نقطة تأييد من قبل الناخبين المسجلين من الحزب الديمقراطى ومن المستقلين المائلين نحو تأييد الحزب ذاته، حيث تم إجراء الاستطلاع على مدى أول يومين من شهر يونيو الجارى، وذلك بالمقارنة ب 16 نقطة فقط حصل عليها ساندرز، بينما ابتعد المرشح بيت بيتجيج بحصوله على 8 نقاط وبعده حصلت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارين على 5 نقاط فحسب.

ومع حصول بايدن على صدارة الاستطلاع من آراء الجنسين ومختلف الجماعات العمرية فإن أكثر مؤيديه كانوا من أعمار تبدأ من 50 سنة والذين يفضلونه عن سائر المرشحين، ويذكر أنه منذ بدأ بايدن دخول السباق الرئاسى فى أبريل الماضى ظل الأمر مستقرا بتصدر بايدن يليه ساندرز فى استطلاعات الرأى ، وقد يتغير الأمر بعد أول مناظرة بين مرشحى الحزب الديمقراطى يومى 26 و 27 يونيو الجارى.

 


جو بايدن

بيرنى ساندرز

الانتخابات الرئاسية الامريكية

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