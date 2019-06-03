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تعرف على أماكن الفسحة والتنزه ببنى سويف خلال أيام عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:54 م
تعرف على أماكن الفسحة والتنزه ببنى سويف خلال أيام عيد الفطر
بنى سويف أيمن لطفى

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تضم بنى سويف العديد من الأماكن الترفيهية ما بين حدائق ومتنزهات وحمامات سباحة وملاهى للأطفال، و التى يمكن للمواطنين زيارتها والاستمتاع بها خلال  أيام عيد الفطر المبارك وهى : 
 
- ىالحدائق والمتنزهات العامة، أبرزها النيل والنجار والشلال وعابدين والكورنيش بمواجهة مركز المؤتمرات ، وبداخلها الملاهى الترفيهية  وألعاب الأطفال.
 
- حديقة الحيوان بميدان العبور وبها أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور وكافتريا للعائلات ،  ولاتزيد قيمة تذكرة الدخول عن 5 جنيهات.
 
- الأندية الرياضية والاجتماعية مثل  بنى سويف الرياضى ، والقوات المسلحة  والطلائع و الادارة المحلية والشرطة   والتى تحرص على استقبال الأعضاء والمواطنين و فتح حمامات السباحة وتنظيم الحفلات والمسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا.
 
- كورنيش النيل وبه المرسي الذى يستقل الأهالى منه الاتوبيس النهرى والمراكب الشراعية للاستمتاع بالهواء النقى والتنزه داخل النيل.
 
- الحمام الأولمبى بالاستاد الرياضى على كورنيش النيل والذى يستقبل رواده من الشباب والطلائع للاستحمام فى مياهه هربا من حرارة الطقس.
 
- حدائق وكافيهات "مقاهى" مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل والتى تقدم المشروبات والأكلات المتنوعة و تنظم حفلات الدى جى.
 
1- حديقة الحيوان ببنى سويف
 حديقة الحيوان ببنى سويف

3-حمام السباحة الاولمبي
 حمام السباحة الاولمبي

4- المراكب الشراعية فى النيل ببنى سويف
 المراكب الشراعية فى النيل ببنى سويف

5- حدائق ومتنزهات بنى سويف
  حدائق ومتنزهات بنى سويف

حدائق ومتنزهات عامة
حدائق ومتنزهات عامة

نادى-بنى-سويف-الرياضى
نادى بنى سويف الرياضى

 


حدائق بنى سويف

مقاهى بنى سويف

كورنيش النيل

بنى سويف

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