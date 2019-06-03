سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات خطف طفل الواحات: "خلافات مالية وقطعة أرض وراء الواقعة"

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:19 م
تحقيقات خطف طفل الواحات: "خلافات مالية وقطعة أرض وراء الواقعة" جريمة خطف الأطفال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل تورط شاب فى خطف طفل واحتجازه بمنطقة الواحات، حيث تبين إن المتهم كان على خلافات مالية مع والد الطفل الضحية.
 
وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم تشارك مع والد الطفل الضحية فى قطعة أرض بالواحات، وحدثت بينهما خلافات على مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه.
 
واعترف المتهم بأنه قرر خطف الطفل لمساومة والده على رد المبلغ، وإنهاء خلافاتهما، وبالفعل نفذ خطته وتمكن من خطف الطفل الضحية من أمام منزله، قبل أن يتمكن الأهالى من القبض عليه وتسليمه للأمن.
 
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس الشاب المتهم بخطف الطفل وطلب فدية مالية من والده بالواحات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
 

خطف

الواحات

خلافات مالية

قطعة أرض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة