تحقيقات خطف طفل الواحات: "خلافات مالية وقطعة أرض وراء الواقعة"

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل تورط شاب فى خطف طفل واحتجازه بمنطقة الواحات، حيث تبين إن المتهم كان على خلافات مالية مع والد الطفل الضحية.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم تشارك مع والد الطفل الضحية فى قطعة أرض بالواحات، وحدثت بينهما خلافات على مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه.

واعترف المتهم بأنه قرر خطف الطفل لمساومة والده على رد المبلغ، وإنهاء خلافاتهما، وبالفعل نفذ خطته وتمكن من خطف الطفل الضحية من أمام منزله، قبل أن يتمكن الأهالى من القبض عليه وتسليمه للأمن.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس الشاب المتهم بخطف الطفل وطلب فدية مالية من والده بالواحات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.