تحقيقات: المتهمون بسرقة الدراجات البخارية بالبساتين استخدموا المفتاح المصطنع

كتب سليم على

كشفت نيابة البساتين، أن المتهمين بسرقة الدراجات البخارية من المواطنين، اعتمدا على طريقة المفتاح المصنع فى تنفيذ جرائمهما.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات من مواطنين بسرقة دراجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين، وهما "أحمد. ع"، و"على. م"، عاطلين، وقد طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بسؤال المتهمين اعترفا بارتكاب وقائع سرقة عدد من الدراجات البخارية وبيعها فى دائرة القسم، فأصدرت النيابة قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.