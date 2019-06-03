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تحقيقات: المتهمان بحيازة 2 كيلو "فودو" حولا مسكنهما لمصنع فى باب الشعرية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:12 م
تحقيقات: المتهمان بحيازة 2 كيلو "فودو" حولا مسكنهما لمصنع فى باب الشعرية مخدر الفودو - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية، أن عاطل وشقيقته المتهمين بحيازة 2 كيلو من مخدر الفودو، حولا مسكنهما إلى مصنع لتصنيع مخدر الفودو، لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.
 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، وكيس تبغ، ومبلغ 5 آلاف و380 جنيها، و3 موازين حساسة، وماكينة تغليف، و230 كيسا فارغا ومُعدًّا للتعبئة.
 
 
وأضافت التحقيقات، أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط، وقائمة المضبوطات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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