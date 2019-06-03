سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 823 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:07 ص
تحرير 823 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، لتسيير الحركة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 823 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 24 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.


محافظه المنوفيه

حمله مروريه

مرور منوف

تحرير مخالفات مرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة