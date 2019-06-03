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تحرير 771 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:04 م
تحرير 771 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 771 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 314 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و27 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و23مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و47 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و11 مخالفة بيئة و77 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 42 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و21 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


امن الاسماعيلية

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مرور الاسماعيلية

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