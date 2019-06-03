تحديد موعد أخذ البصمة لحجاج الجمعيات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، عن موعد أخذ البصمة لحجاج الجمعيات .

وقال المحاسب على غيط مدير إدارة الجمعيات بتضامن شمال سيناء، إنه تقرر السفر إلى الإسماعيلية يوم الاثنين 10 يونيو لأخذ بصمة العين بشركة تساهيل، وأنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل الحجاج للإسماعيلية وعودتهم لشمال سيناء، على أن يكون تجمع الحجاج أمام مديرية التضامن الاجتماعى بالعريش بجوار مسجد أم القرى الساعة السادسة صباحا يوم الاثنين لمن يسكن مدينة العريش والشيخ زويد، ومحطة الأتوبيس الدولية لمن يسكن مدينة وقرى بئر العبد.

وأشار إنه أن تكون هناك أى تكلفة على الحاج "تخلف، وأى حاج يتخلف عن الحضور يعنى عدم صدور تأشيرة له وعدم سفرة" .

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