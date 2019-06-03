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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 150 جرام حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:08 م
تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 150 جرام حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية حبس
المنوفية _محمد فتحى

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قرر المستشار عمرو العبد قاضى المعارضات بمحكمة جنح منوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 150 جرام حشيش وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات، فى القضية التى باشرتها نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية.
 
وكان قد تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد السطوحى، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، من ضبط " م .ع .د" 31 عاما وبحوزته 40 قرش حشيش تبلغ وزنه 50 جرام، بندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

امن المنوفية

حبس عاطل

نيابه منوف

مواد مخدره

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