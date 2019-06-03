سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 10 يونيو

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:29 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 10 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 10 يونيو للمرافعة.

 

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

 

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


محاكمة المتهمين بمحاولة قتل المستشار زكريا عبد العزيز

النائب العام المساعد

زكريا عبظ العزيز

المحكمة المختصة

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة