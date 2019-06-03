بدء فحص 385 طلب للمتقدمين بمشروع البيوت الريفية بقرى غرب الموهوب بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، من تنفيذ مشروع البيوت الريفية بقرى غرب الموهوب، بإجمالى 50 منزل ريفى، وتستعد الوحدة المحلية للبدء فى فحص طلبات 385 متقدم للحصول على تلك المنازل، حيث تقوم لجنة مختصة بفحص الطلبات، واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، وتطبيق نظام القرعة على باقى المقبولين .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، أن مشروع البيوت الريفية يتمثل فى منح كل منتفع من شباب الخريجيين منزل ومساحة 4 أفدنة أراضى زراعية يقوم باستصلاحها، واستزراعها بنظام الشراكة كمشروع للظهير الزراعى فى باقى قرى الداخلة، مؤكدا على أنه تم اعلان شروط التقديم، وتلقى الطلبات، وجارى فحصها تمهيدا للاعلان عن أسماء المستحقين لتلك المنازل الريفية .