باكستان تتوقع تعزز التجارة مع بريطانيا بعد استئناف رحلات الطيران

رويترز

رحبت باكستان بأول رحلة لشركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم الاثنين بعد توقف استمر 10 سنوات بسبب مخاوف أمنية، وقال وزراء إن ذلك سيدعم أنشطة الأعمال ويعزز التجارة والسياحة بين إسلام أباد ولندن.

وهبطت طائرة الخطوط الجوية البريطانية من طراز بوينج 787 دريملاينر فى إسلام أباد قادمة من مطار هيثرو لتدشين خدمة تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا، بحسب ما قالته فرح حسين المتحدثة باسم هيئة الطيران المدنى الباكستانية. ورحب مسؤولون كبار من باكستان والسفارة البريطانية بالرحلة التى عادت إلى بريطانيا فى نفس اليوم.

وقال عبد الرزاق داود وزير التجارة والصناعة الباكستانى "بهذا النوع من الارتباط الذي نتمتع به الآن، سيجد المستثمرون البريطانيون الأمر سهلا للغاية، وسيجد المغتربون الباكستانيون الأمر سهلا جدا، وسيتوافر لدى مصدرينا ورجال أعمالنا الآن رابط رائع للذهاب من هنا إلى لندن.

"ومن لندن، العالم بأكمله مفتوح أمامنا".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى باكستان سيدعم السياحة في البلاد ويشجع على زيادة التجارة والاستثمار.

كانت الخطوط الجوية البريطانية أوقفت رحلاتها إلى باكستان منذ 2008، في أعقاب تفجير فندق ماريوت في العاصمة إسلام أباد، الذي وقع خلال فترة تصاعد عنف المتشددين الإسلاميين في البلاد.

لكن الوضع الأمني تحسن منذ ذلك الحين، وتقلصت هجمات المتشددين بشكل حاد في البلد الذي يقطنه 208 ملايين شخص غالبيتهم من المسلمين، مما أنعش باكستان باعتبارها وجهة للسياح والمستثمرين.