سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:44 ص
انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو بطاقات تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة (إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية) انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو.

وأضاف أن عملية صرف السلع لمستحقى التموين بالوجبه القبلى انتظمت اليوم الاثنين من خلال مخازن الجملة، إضافة إلى توفير كل المنتجات والسلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين من خلال منافذ وزارة التموين وشركاتها وفروع مشروع جمعيتى، وتوفير الشركة العامة للجملة كل السلع والاحتياجات الأساسية فى محافظات الوجه البحرى.

كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين قد أعلنت طرح كميات إضافية من منتجات العيد والكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%، مقارنة بأسعار المنتجات نفسها فى الأسواق.





 


التموين

القابضة الغذائية

السلع التموينية

مقررات شهر يونيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة