انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو

كتب مدحت وهبة

قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة (إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية) انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو.

وأضاف أن عملية صرف السلع لمستحقى التموين بالوجبه القبلى انتظمت اليوم الاثنين من خلال مخازن الجملة، إضافة إلى توفير كل المنتجات والسلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين من خلال منافذ وزارة التموين وشركاتها وفروع مشروع جمعيتى، وتوفير الشركة العامة للجملة كل السلع والاحتياجات الأساسية فى محافظات الوجه البحرى.



كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين قد أعلنت طرح كميات إضافية من منتجات العيد والكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%، مقارنة بأسعار المنتجات نفسها فى الأسواق.











