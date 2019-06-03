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اليوم.. إعلان تفاصيل الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى والتصحيح

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:18 ص
اليوم.. إعلان تفاصيل الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى والتصحيح امتحانات لطلاب اولى ثانوي - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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تعلن اليوم الاثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوى ومعدلات التقدير الإلكترونى وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام الطلاب التى امتحنت إلكترونيا على التابلت وورقيا وآلية التقدير ونتائج التجربة والتى اختبرها الطلاب فى مايو الماضى.

كانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى عقدت لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 


التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام

اللغة الأجنبية الأولى

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