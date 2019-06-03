اليوم.. إعلان تفاصيل الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى والتصحيح

كتب محمود طه حسين

تعلن اليوم الاثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوى ومعدلات التقدير الإلكترونى وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام الطلاب التى امتحنت إلكترونيا على التابلت وورقيا وآلية التقدير ونتائج التجربة والتى اختبرها الطلاب فى مايو الماضى.

كانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى عقدت لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.