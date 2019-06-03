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اليوم.. أوقاف أسيوط تكرم 120 من حفظة القرآن الكريم بمسجد ناصر

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:00 ص
اليوم.. أوقاف أسيوط تكرم 120 من حفظة القرآن الكريم بمسجد ناصر وكيل وزارة أوقاف اسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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قال الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مديرية الأوقاف ستكرم اليوم الاثنين، 120 من حفظة القرآن الكريم على مستوى مراكز المحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية وقيادات وزارة الأوقاف وبعض القيادات الشعبية بمسجد ناصر بوسط مدينة أسيوط.

وأضاف وكيل الوزارة أن التكريم سيشمل 20 شخصا مستوى أول وهم حفظة القرآن الكريم كاملا، و20 مستوى ثانى وهم الحافظون لثلاثة أرباع من القرآن الكريم و20 مستوى ثالث وهم حفظة نصف القرآن، و20 مستوى رابع وهم حفظة ربع القرآن وهناك أيضا تكريم لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة والباقى لمستويات أقل فى الحفظ.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا العام ستكون هناك جوائز قيمة بنسبة زيادة 150% عن السنة الماضية وستكون هناك جوائز مالية بمبالغ مرضية لأبنائنا المتسابقين.


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