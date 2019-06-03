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الوطنية للصحافة تضع ضوابط جديدة لسفر الصحفيين فى المهام الرسمية ترشيدا للنفقات

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:07 م
الوطنية للصحافة تضع ضوابط جديدة لسفر الصحفيين فى المهام الرسمية ترشيدا للنفقات الهيئة الوطنية للصحافة

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ترشيدا للانفاق وتفعيلا لقرارات الإصلاح المالى ، أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة قراراً بقصر السفر خارج البلاد في الزيارات الرسمية بما في ذلك زيارات رئيس الجمهورية، على رؤساء التحرير ومندوبى الصحف وحدهم، ولا يسمح بالسفر بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات .
 
وقررت الهيئة أن يكون السفر للمؤسسات الصحفية الرئيسية الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط ، وأن يقتصر على اثنين فقط من المؤسسات الأربعة المذكورة، من ضمنهما رئيس تحرير الإصدار الرئيسى، ومراسل متخصص في الشئون الخارجية بالبلد المعنية بالزيارة ويجيد لغتها.
 
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار والحصول على موافقتها، وكذلك إخطارها ببدلات السفر وما في حكمها.
 
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قرار الوطنية للإعلام

 


الهيئة الوطنية للصحافة

سفر الصحفيين

سفريات الرئيس

زيارات الرئيس

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