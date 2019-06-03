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الوطنية للإعلام تعلن تقوية البث الأرضى على مستوى الجمهورية.. وتؤكد: جودة "تايم سبورت" توازي الفضائي

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:22 م
الوطنية للإعلام تعلن تقوية البث الأرضى على مستوى الجمهورية.. وتؤكد: جودة "تايم سبورت" توازي الفضائي تايم سبورت

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- قوة  البث الأرضي الرقمي لـ تايم سبورت توازي البث الفضائي في جودة الإشارة والصورة

 
انطلاقًا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر، فقد تم بذل كل الجهود لتقوية شارة البث الأرضي لتغطي كل محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة.
 
فعبر قنوات الوطنية للإعلام الأرضية تم إطلاق قناة تايم سبورت لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة وتم تقوية  بثها الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة
 
وقام قطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخري بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي استعدادًا لنقل كل فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري.
 
وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تمتلك حق البث الأرضى لكل الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تقام علي أرض مصر بمقتضى القانون وأن حق امتلاك شارة البث  بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقا للقانون.
 
وتتمنى الوطنية للإعلام لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة  وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.

الوطنية للإعلام

قناة تايم سبورت

كأس الأمم الأفريقية

أمم أفريقيا

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