النيابة تطلب سرعة كشف حقيقة مقتل مسن على يد عاطل بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإجراء تحريات دقيقة لمعرفة السبب الحقيقى لمقتل مسن على يد عاطل فى مدينة السلام، ومدى صحة وجود علاقة شذوذ بينهما من عدمه.

وفى التحقيقات الأولية، اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ممارسة الشذوذ مع المجنى عليه، حيث طلب المتهم منه توقف العلاقة، وعندما رفض المجنى عليه، طعنه بسكين فى رقبته، ولاذ بالفرار.

بدأت القضية بتلقى الرائد محمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم شرطة ثان السلام ، بلاغاُ من الأهالى بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 53 عاماً، عاريا وبها عدة طعنات متفرقة.

تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه شاذ جنسيا، ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وفى يوم الواقعة كان بصحبته عاطل وهو الذى قتله وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.