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النيابة تصرح بدفن 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق بمسكنهم فى الشرقية

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:52 ص
النيابة تصرح بدفن 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق بمسكنهم فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة أبوكبير بالشرقية، برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، التصريح بدفن جثث 3 أطفال أشقاء بقرية هربيط لقوا مصرعهم، خنقا إثر نشوب حريق بمسكنهم بالطابق الرابع نتيجة ماس كهربائى، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء جرير مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بقرية هربيط، وأسفر الحريق عن وفاة 3 أشقاء، هم "شريف أ م ع" 5 سنوات، و"ريتاج" 3 سنوات ونص، و"رحيل" سنة ونصف، حيث نشب حريق بالمنزل نتيجة ماس كهربائى، وأسفر عن وفاتهم بالإختناق أثناء النوم، وتم نقلهم لمستشفى أبوكبير العام.
 
 
 
 

 


محافظه الشرقيه

مركز شرطة أبوكبير

ماس كهربائى

حريق شقة فى قرية هربيط

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