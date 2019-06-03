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النيابة تأمر بتشريح جثة عاطل قتل على يد آخر بسبب خلافات الجيرة ببولاق

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:15 م
النيابة تأمر بتشريح جثة عاطل قتل على يد آخر بسبب خلافات الجيرة ببولاق ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عاطل قتل على يد آخر ببولاق الدكرور، بسبب توجيه المجنى عليه الشتائم للمتهم، نتيجة خلافات الجيرة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل المقدم محمد الجوهرى إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل طعن عامل، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهة القاتل اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بقتل المجنى عليه، بسبب تعرضه للشتم والسباب، من جانب القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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