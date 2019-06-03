"المعلومات الدوائية": الكلاب سبب معظم حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بدائها

كتب وليد عبد السلام

أكد مركز المعلومات الدوائية بالادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن الكلاب تتسبب فى معظم حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بداء الكلب البشرى.

وقال مركز المعلومات الدوائية : تسهم الكلاب بنسبة 99% من مجموع حالات العدوى بداء الكلب المنقولة إلى الإنسان.

وأضاف المركز، أن داء الكلب هو مرض فيروسى يمكن الوقاية منه و ينتقل إلى الإنسان من لعاب الحيوانات المصابة من خلال العض أو الخدش من حيوان مصاب بالمرض.

جدير بالذكر، انه إذا بدأت علامات وأعراض داء الكلب فى الظهور على أى شخص، فأن المرض يصبح مهددًا لحياته و لذلك يجب أن يتلقى أى شخص يعانى خطر الإصابة بمرض داء الكلب التطعيمات اللازمة للحماية.

وقد تتشابه الأعراض الأولى لداء الكلب مع مرض الإنفلونزا وقد تستمر لأيام.وتتمثل فى :

• الحمى

• الصداع

• الغثيان

• قيء

• الهياج

• القلق

• فرط النشاط

• صعوبة البلع

• فرط اللعاب

• الخوف من الماء (رهاب الماء) بسبب صعوبة البلع

• الهلوسة

• الأرق

• الشلل الجزئى