المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

كتب على عبد الرحمن

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الانتهاء من وضع جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لأيام عيد الفطر المبارك .

وأضاف عبد الهادى، أنه تم التشديد على ضرورة تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد واستمرار مد ساعات التشغيل بداية من الخامسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، كتشغيل شهر رمضان المبارك على أن تعود المواعيد الرسمية لمترو الأنفاق رابع أيام عيد الفطر لتصبح بداية من الخامسة والنصف صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

وأضاف عبد الهادى، أنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1202 رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان - المرج الجديدة إلى 414 ، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة والمنيب إلى "468" رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة و الأهرام بمصر الجديدة إلى 320 رحلة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إلى أن الشركة لديها غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانً عند استقلاله .

كما شملت الاستعدادات أيضا زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث آى حالات إغماء أو اى حالات مرضية مفاجئة، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع مرتادى مترو الأنفاق.

وأكد عبد الهادى على تواجد جميع قيادات الشركة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لتشديد المتابعة، والتأكيد على انتظام حركة تشغيل القطارات مع التأكيد على عدم خروج اى قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له لكى يتم العمل بجودة عالية تنعكس ايجابياً على حسن الأداء وسلامة التشغيل لضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بمنتهى الأمان.

كما سيتم الدفع بجميع فرق الطوارئ وانتشارها بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات بشكل مكثف مع تواجد الشرطة النسائية لضبط اى مخالفات ومواجهة كافة أشكال الظواهر السلبية، والتصدى لها على الفور وذلك على مدار اليوم.

وأكد عبد الهادى أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب ( 01221116048 - 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتقدمون بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .