القبض على عاطل وبحوزته 34 تذكرة هيروين فى الغربية

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربيه، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير آمن الغربيه، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث والقوه المرافقة لهم من ضبط "ع ح ى" 24 سنة عاطل، ومقيم ببلشاى وبحوزته 34 تذكرة هيروين وفرد خرطوش، وطلقه لذات العيار ومبلغ مالى .

وتم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .