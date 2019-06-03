سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل وبحوزته 34 تذكرة هيروين فى الغربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:52 م
القبض على عاطل وبحوزته 34 تذكرة هيروين فى الغربية هيروين - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربيه، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

 

تلقى اللواء طارق حسونه مدير آمن الغربيه، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث والقوه المرافقة لهم من ضبط "ع ح ى" 24 سنة عاطل، ومقيم ببلشاى وبحوزته 34 تذكرة هيروين وفرد خرطوش، وطلقه لذات العيار ومبلغ مالى .

 

وتم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .


كفر الزيات

مباحث كفر الزيات

هيروين

سلاح نارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على عاطل انتحل صفة ضابط وبحوزته سلاح نارى فى الغربية

الأحد، 02 يونيو 2019 03:26 م

ضبط 1303 هاربين من أحكام وتحصيل 82300 جنيه غرامات خلال 24ساعة بالغربية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:41 ص

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى الغربية

السبت، 01 يونيو 2019 10:49 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بطنطا

السبت، 01 يونيو 2019 09:47 م

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدارجات النارية و"التوك توك" بالغربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:39 م

قبل وقفة العيد.. ضبط 300 طربة حشيش قبل توزيعهم بالغربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة