القبض على صاحب محطة وقود باع 750 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء بالأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، لاستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (750000 لتر بنزين 80 - 92) ، ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.