سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الفتوى والتشريع" تلزم الطاقة الذرية بدفع 20 ألف جنيه لهيئة سكك حديد مصر

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:22 م
"الفتوى والتشريع" تلزم الطاقة الذرية بدفع 20 ألف جنيه لهيئة سكك حديد مصر مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى إلزام هيئة الطاقة الذرية أداء مبلغ مقداره 20 ألف جنيه إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيمة فروق الدعم على الاشتراكات.

 

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.

 

وأكدت الفتوى وجود عقدًا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة الطاقة الذرية، نص على أن "تقوم الأولى بتسعير اشتراكات العاملين بالطاقة الذرية بالأسعار التجارية، وعند استخراج الاشتراكات للعاملين يتم دفع قيمة الاشتراكات بسعر القطاع العام الحالى على الشبابيك، على أن تقوم الطاقة الذرية بدفع فرق الدعم ما بين قيمة الاشتراك التجارى وما يدفعه مستخرج الاشتراك شهريًا ".

 

وثبت مطالبة الطاقة الذرية بأداء فروق الاشتراكات المدعمة الصادرة للعاملين بها والمقدرة بمبلغ 20 ألف جنيه، وهو ما لم تدحضه هيئة الطاقة الذرية، كما أنها لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم تكرار مخاطبتها، لذا رأت الفتوى إلزامها بدفع المبلغ لهيئة السكة الحديد.

 


مجلس الدولة

القضاء الادارى

الطاقة الذرية

السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الثلاثاء ولا الأربعاء؟.. الحسابات الفلكية تؤكد غدا أول أيام عيد الفطر .. واجتهاد أصحاب الرؤية بالعين المجردة: العيد الأربعاء.. إلى من تنتصر دار الإفتاء؟ العلم والحسابات الفلكية أم الرؤية المباشرة

الثلاثاء ولا الأربعاء؟.. الحسابات الفلكية تؤكد غدا أول أيام عيد الفطر .. واجتهاد أصحاب الرؤية بالعين المجردة: العيد الأربعاء.. إلى من تنتصر دار الإفتاء؟ العلم والحسابات الفلكية أم الرؤية المباشرة

فيديو.. تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى

فيديو.. تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى

عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات

عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة