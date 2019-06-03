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الطيران الأمريكى: طائرات بوينج 737 ماكس و737 بها عيوب تصنيع

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:44 ص
الطيران الأمريكى: طائرات بوينج 737 ماكس و737 بها عيوب تصنيع الخطوط الجوية الأمريكية
كتب: أحمد علوى

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أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن بعض طائرات بوينج 737 ماكس و737 إن جى قد تحتوى على شرائح وأجزاء تم تصنيعها بشكل غير سليم، وتحتاج لاستبدالها.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية ، إن هيئة الطيران الفيدرالية، أعلنت مساء اليوم الأحد "الإخفاق التام لشرائح الحافة الأمامية فى الطائرات يمكن أن يؤدى إلى خسارة الطائرة، وإخفاق هذا الجزء يمكن أن يؤدى إلى دمار الطائرة أثناء طيرانها".

وأضافت رويترز ، أن "بوينج أودعت لتوها تحديثا لدى الهيئة تقر فيها بأنها تعمل للحصول على موافقة بإلغاء حظر تحليق طائرات 737 ماكس التى تسبب بوقوع حادثتى التحطم منذ أكتوبر الماضي".

 

وكانت عدة دول وشركات، من بينها روسيا والإمارات، أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز " بوينج 737 ماكس 8"، فى حين دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شركة " بوينج " الأمريكية، إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طراز "737 ماكس 8"، الذى واجه انتقادات وتشكيكا دوليا، عقب سقوط الطائرتين.

واعترف رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينج الأمريكية دينيس مويلنبورج، فى مقابلة مع قناة "سى بى إس" تم بثها الأربعاء بوجود "أخطاء" فى عمل مؤشر الإنذار الذى يفترض أن يكشف عن حالات الخلل فى نظام تعزيز خصائص المناورة (إم سى إيه إس) فى طائرتها "737 ماكس" التى أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.

 

 


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