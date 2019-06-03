السيطرة على حريق بمركز طبى بالبحيرة دون حدوث إصابات

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علىحريق داخل مركز طبى للاشعة، بمركز بدر دون حدوث إصابات.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق داخل مركز طبى للاشعة والتحاليل بسبب ماس كهربائى .

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد احمد عشماوى، والعقيد العميد محمد بلبع، و تم إخماد الحريق لمنع امتدادة الى الاماكن المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.