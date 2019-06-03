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الإثنين، 03 يونيو 2019 12:25 م
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السيطرة على حريق بمركز طبى بالبحيرة دون حدوث إصابات

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:13 م
السيطرة على حريق بمركز طبى بالبحيرة دون حدوث إصابات حريق - ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علىحريق داخل مركز طبى للاشعة، بمركز بدر دون حدوث إصابات.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق داخل مركز طبى للاشعة والتحاليل بسبب ماس كهربائى  .
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد احمد عشماوى، والعقيد العميد محمد بلبع، و تم إخماد الحريق لمنع امتدادة الى الاماكن المجاورة. 
 
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

اخبار البحيرة

مركز بدر

حوادث البحيرة

حريق مركز طبى

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