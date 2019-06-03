التعليم: النظام الجديد يضع الأجيال القادمة على المسار الصحيح

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نظام التعليم الجديد يضع الأجيال القادمة على المسار الصحيح، بعيدة عن طريقة الحفظ والتلقين، وتغيير المسار لما يحقق النتائج المطلوبة.

وأضافت الوزارة: "المسار القديم فيه العديد من المصالح "واضحة للغاية" وهذا ليس له علاقة بمصلحة الطلاب، والمحافظة على هذه المصالح ضد مصلحة الأولاد بالكامل وتحملنا الكثير لأجل أولادنا ولا نحارب أصحاب المصالح بل هم من يحاربوننا، أصحاب المصالح يرفعون شعار الأموال فقط والدولة تحافظ على هذه الأجيال القادمة".

وأطلق وزير التربية والتعليم دعوة لمن يكتب ويتصدى لموضوعات التعليم أن يذاكر الأول جيدا، موضحا أن مخرجات التعليم فى النظام الحالى جيدة للغاية وهناك آلاف المصادر التى وضعت على نظام التعليم ببنك المعرفة لإتاحة المصادر وذهبت الوزارة لأكبر دور النشر لإعداد كتب أخرى لأن كتاب المدرسة ليس متوافقا مع النظام الجديد بشكل كامل.