سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 06:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

التضخم بتركيا أقل من المتوقع فى مايو

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:01 م
التضخم بتركيا أقل من المتوقع فى مايو أردوغان والليرة التركية
اسطنبول (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم فى تركيا انخفض لأقل من المتوقع عند 18.71% فى مايو أيار، مما تسبب فى تراجع الليرة إذ ينتاب القلق المستثمرين بأن البنك المركزى ربما يخفض أسعار الفائدة الرئيسية فى وقت مبكر عن المتوقع.

 

وفى أعقاب أزمة عملة العام الماضى، محت نحو 30% من قيمة الليرة مقابل الدولار، ارتفع التضخم الإجمالى إلى أعلى مستوى فى 15 عاما فوق 25% فى أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 19.50% فى أبريل.

 

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم 19.10% فى مايو.

 

وعلى أساس شهرى، بلغ التضخم 0.95% فى مايو أيار، وهو ما يقل عن توقعات الاستطلاع التى أشارت إلى قراءة عند 1.3%. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركى أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.67% على أساس شهرى مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 28.71%.

 

وقال المعهد أن التضخم فى مايو تراجع بفعل انخفاضات لأسعار السلع المنزلية التى تراجعت 1.58% وهبوط أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 1.18%.

 

وأضاف أن أكبر زيادة كانت فى أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، التى ارتفعت 8.88%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 4.09%.

 

ويظهر متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز أن من المتوقع أن يبلغ التضخم 16.0% فى نهاية 2019 بما يزيد قليلا عن التقديرات الحكومية التى تشير إلى قراءة عند 15.9%.

 

وقال وزير المالية براءت ألبيرق أن الاتجاه النزولى للتضخم مستمر، مضيفًا أن تركيا تأمل فى تحقيق مستهدفاتها للتضخم بنهاية العام.


تركيا

البنك المركزى التركى

التضخم

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو جراف.. تركيا تواصل دعمها لإرهابيى طرابلس

الأحد، 02 يونيو 2019 09:31 م

الفراعنة فى الأناضول.. شاهد.. اكتشاف حروف هيروغليفية فى تركيا عمرها 3500 سنة..

السبت، 01 يونيو 2019 08:00 م

أردوغان يطارد الإبداع.. تركيا تحقق مع روائيين أتراك وتهديدات لـ إليف شفق

السبت، 01 يونيو 2019 06:29 م

تركيا تخشى من توقيع عقوبات أمريكية عليها لشرائها نظام الدفاع الجوى إس 400

السبت، 01 يونيو 2019 09:51 ص

صور.. سوريون يتظاهرون على حدود تركيا للمطالبة بفتح الحدود

الجمعة، 31 مايو 2019 09:25 م

صحيفة زمان التركية : تركيا فى ذيل قائمة الدول الجاذبة للكفاءات

الجمعة، 31 مايو 2019 04:57 م

تركيا: لا تأجيل فى جدول استلام أنقرة لصواريخ "إس 400" من روسيا

الجمعة، 31 مايو 2019 01:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة