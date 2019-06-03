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التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة بالإسكندرية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:17 م
التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة بالإسكندرية العاب ناريه-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 12 ألف قطعة صاروخ من الألعاب النارية مجهولة المصدر محظور تداولها بالبلاد قبل ترويجها بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل خردوات غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من محدثات الصوت مجهولة المصدر.

تم مداهمة المحل وألقى القبض على مالكة وبتفتيشه عثر على 12000 وحدة ألعاب نارية محظور استيرادها أو تداولها بالأسواق نظراً لخطورتها على الاقتصاد القومى، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 
 
 

الاسكندريه

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