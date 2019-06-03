الأورمان تدعم زواج 40 عروسة يتيمة فى محافظة أسوان والغربية

أسوان - عبد الله صلاح الغربيه - محمد طارق

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحت رعاية محافظ أسوان، تساهم فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية، وذلك من خلال مساعدة زواج لـ 20 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة أسوان، وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج فى إتمام زفافهن .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بأتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

واوضح اللواء ممدوح شعبان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات، حيث نجحت حتى الآن فى دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى جميع مراكز محافظة أسوان (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة) .

والجدير بالذكر أن مكتب الأورمان بمحافظة أسوان إنتهى من توزيع (15) ألف كرتونة مواد غذائية ، وتوزيع (56) ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة.

كما أعلن مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تساهم فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية ، وذلك من خلال مساعدة زواج لـ 20 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة الغربية، وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج فى إتمام زفافهن .

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات، حيث نجحت حتى الآن فى دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى جميع مراكز محافظة الغربية "طنطا - المحلة الكبرى - سمنود - السنطة - زفتى - قطور - كفرالزيات - مركز بسيون "

والجدير بالذكر أن مكتب الأورمان بمحافظة الغربية انتهى من توزيع (15) ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع (56) ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة .