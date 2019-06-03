سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

اكتشفيها بدرى..اعرفى أعراض تكيس المبايض وعالجيها

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م
اكتشفيها بدرى..اعرفى أعراض تكيس المبايض وعالجيها تكيس المبيض
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكيس المبايض من المشاكل الشائعة التى تصيب كثير من النساء فى أى وقت، وعادة فهى لا تسبب القلق، ولكن يجب علاجها لأن فى بعض الأحيان يمكن أن تتطور إلى مشكلة، وكذلك تسبب اضطرابات فى الدورة الشهرية وخلل فى إنتاج الهرمونات فى الجسم.. فى السطور التالية نتعرف على أعراض تكيس المبايض، وفقاً لموقعNet doctor  .

تكيس المبايض 3

تكيس المبايض 
 

ما هو تكيس المبيض؟
 

المبيض لدى المرأة له وظيفتان: إنتاج البويضات وكذلك إنتاج الهرمونات الجنسية مثل: الأستروجين،  وداخل المبايض، قد تتطور تكيس، وهى تجاويف مملوءة بالسائل وتكون دائمًا حميدة، يمكن أن تحدث التكيسات من شهر إلى آخر، قد تنفجر وبالتالي تختفي من تلقاء نفسها، لكن إذا وصلوا إلى حجم معين ، فمن غير المرجح أن يختفوا بشكل طبيعي.

تكيس المبايض ض
تكيس المبايض 

ما هي أعراض تكيس المبيض؟
 

معظم حالات تكيس المبايض لا تنتج أي أعراض والنساء لا يدركون وجودها، ومع ذلك، إذا تمزق كيس كبير أو إذا كان هناك نزيف في منتصف الكيس، فإن ألم أسفل البطن أحادي الجانب شائع.

-إذا كان الكيس كبيرًا فقد يسبب ضغطًا على المثانة أو الأمعاء.

-في بعض الأحيان، قد يسبب الكيس الانزعاج أو الألم أثناء ممارسة الجنس.

- تشكل أكياس المبيض في بعض الأحيان سمة من سمات الحالات الأخرى التي تؤثر على أعضاء الحوض، مثل بطانة الرحم.


اعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض

وظيفة المبيض

رحم المرأة

تكيس المبايض والحمل

تكيس المبايض والدورة الشهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة