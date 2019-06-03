اعرف سبب رائحة البول الكريهة وإزاى تتخلص منها

كتبت فاطمة خليل

رائحة البول الكريهة من الأشياء الشائعة وغالباً هى ليست أمراً مثيراً للقلق، وهناك أسباب عديدة لرائحة البول الكريهة نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "NHS" وكذلك نقدم نصائح للتخلص من رائحة البول الكريهة.



رائحة البول الكريهة

الأسباب الشائعة لرائحة البول الكريهة

البول يكون عادةً أصفر أو باهت اللون برائحة خفيفة، ولكن هناك بعض الأشياء الشائعة التي يمكن أن تجعل رائحة البول كريهة وتشمل هذه الأسباب:

أنواع معينة من الطعام والشراب، مثل الهليون أو القهوة.

- بعض الأدوية.

- مكملات فيتامين ب 6

- الجفاف.



أسباب رائحة البول الكريهة

نصائح للتخلص من رائحة البول الكريهة

جرب هذه الأشياء للمساعدة فى الحفاظ على نظافة بولك ورائحته الخفيفة.

- اشرب الكثير من السوائل ، خاصة الماء وبشكل خاص في الطقس الحار وعند ممارسة الرياضة.

- لا تشرب الكثير من القهوة.

- لا تأكل الثوم أو الهليون.

- فهي تحتوي على مواد كيميائية ذات رائحة قوية يمكن أن تمر في بولك.

- لا تأخذ أكثر من 10 ملج من فيتامين B6 في اليوم.