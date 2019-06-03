سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

اعرف سبب رائحة البول الكريهة وإزاى تتخلص منها

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:00 م
اعرف سبب رائحة البول الكريهة وإزاى تتخلص منها رائحة البول الكريهة - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رائحة البول الكريهة من الأشياء الشائعة وغالباً هى ليست أمراً مثيراً للقلق، وهناك أسباب عديدة لرائحة البول الكريهة نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "NHS" وكذلك نقدم نصائح للتخلص من رائحة البول الكريهة.

رائحة البول الكريهة سبب
رائحة البول الكريهة 

الأسباب الشائعة لرائحة البول الكريهة

البول يكون عادةً أصفر أو باهت اللون برائحة خفيفة، ولكن هناك بعض الأشياء الشائعة التي يمكن أن تجعل رائحة البول كريهة وتشمل هذه الأسباب:

أنواع معينة من الطعام والشراب، مثل الهليون أو القهوة.

- بعض الأدوية.

- مكملات فيتامين ب 6

- الجفاف.

اسباب رائحة البول الكريهة
أسباب رائحة البول الكريهة

نصائح للتخلص من رائحة البول الكريهة

جرب هذه الأشياء للمساعدة فى الحفاظ على نظافة بولك ورائحته الخفيفة.

- اشرب الكثير من السوائل ، خاصة الماء وبشكل خاص في الطقس الحار وعند ممارسة الرياضة.

- لا تشرب الكثير من القهوة.

- لا تأكل الثوم أو الهليون.

- فهي تحتوي على مواد كيميائية ذات رائحة قوية يمكن أن تمر في بولك.

- لا تأخذ أكثر من 10 ملج من فيتامين B6 في اليوم.


اسباب رائحة البول الكريهة

اسباب رائحة البول

رائحة البول الكريهة

نصائح للتخلص من رائحة البول الكريهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

7 أشياء تُسبب تغير رائحة البول منها الإصابة بعدوى

الخميس، 14 مارس 2019 02:00 م

لو بقت زيادة وبتضايقك.. ماذا تعنى رائحة البول وكيف تتخلص منها؟

الأربعاء، 30 يناير 2019 11:00 م

7 أسباب لرائحة البول الكريهة "اعرف وعالج"

الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:00 م

بعد لافتات مصر الجديدة.. مش لازم فضيحة عشان تبطل تبول فى الشوارع.. الأضرار الطبية تشكل كارثة على صحتك.. استنشاق رائحة البول يسبب السل والميكروبات العنقودية.. وعدم غسل يديك بعد الحمام يصيبك بهذه الأمراض

الأحد، 25 فبراير 2018 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة