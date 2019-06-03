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استعجال تحريات ضبط صاحب مخزن ضبط بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة بالظاهر

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:08 م
استعجال تحريات ضبط صاحب مخزن ضبط بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة بالظاهر مواد غذائية -أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة الظاهر، رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإجراء التحريات حول صاحب مخزن ضبط بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر فى دائرة القسم .

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، نجاح مباحث التموين فى ضبط صاحب المخزن يعمل بدون ترخيص، لحيازته وتخزينه كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وشملت محتويات المخزن " 6 أطنان عسل جلوكوز، وطن زيت طعام، و500 كيلو جرام بيكربونات، و500 كيلو جرام حبة البركة".

 

وأشارت التحقيقات، إلى مباحث التموين واجهت المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها فى الأسواق رغم كونها مجهولة المصدر، وقد اتخذت مباحث التموين الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


سلع مجهولة المصدر

سلع فاسدة

الظاهر

محكمه جنوب القاهره

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