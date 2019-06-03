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اتحاد: إضراب قد يخفض إنتاج النفط والغاز بالنرويج 11% يوميا

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:54 م
اتحاد: إضراب قد يخفض إنتاج النفط والغاز بالنرويج 11% يوميا النفط - أرشيفية
رويترز

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قال اتحاد النفط والغاز النرويجي اليوم الاثنين إن انتاج البلاد من الغاز والنفط ربما ينخفض بنحو 400 الف برميل من المكافئ النفطى يوميا، أى نحو 11% من إجمالى الإنتاج، إذا أضرب عمال فى الرابع من يونيو الحالى.

 

ويقود وسيط عينته الحكومة المفاوضات بين شركات النفط والعاملين الذين تمثلهم نقابة ليديرن فى مسعى لتجنب الاضراب.

 

وقال الاتحاد فى بيان، إنه فى حالة الاضراب ستغلق تسعة حقول إجمالا.

 

وليديرن أصغر نقابات عمال النفط النرويجية وتضم نحو ألف عضو. ولم تنشر مطالبها بشأن الأجور.

 

والنرويج أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعى فى غرب أوروبا، وبلغ الإنتاج اليومى فى الشهر الماضى 3.9 مليون برميل من المكافىء النفطى.


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