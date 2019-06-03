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إزالة 188 حالة إشغال وتعدى خلال حملة لـ"مرافق أسوان"

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:30 ص
إزالة 188 حالة إشغال وتعدى خلال حملة لـ"مرافق أسوان" جانب من الحملة
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع شرطة المرافق، من إزالة 188 حالة إشغال وتعدى خلال حملة مكبرة على وسط مدينة أسوان، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، قال أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملة شملت شوارع أبطال التحرير والحدادين والمطار والكاثوليك، بالإضافة إلى شارع كسر الحجر فى المنطقة الواقعة أمام إدارة مرور أسوان وذلك بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله، بجانب رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بسيارات ومعدات الإزالة.

وأوضح رئيس مدينة أسوان، بأن الحملة تمكنت من إزالة 188 حالة إشغال وتعدى منها 145 حالة رفع إشغال بدون تحرير محضر ، بالإضافة إلى 20 حالة تعدى ، علاوة على  17 حالة رفع مضبوطات إشغالات ، فضلاً عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق لمحال عامة، مؤكداً على استمرار الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات أولاً بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك للحد من التكدس ومنع أى تعديات أو مخالفات تشوه أو تسئ للمظهر الحضارى للشوارع والأسواق الداخلية.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات بجميع المراكز والمدن لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، والقضاء على الازدحام والاختناقات المرورية وبما يساهم في تسهيل الحركة والتجوال أمام الأهالى والمواطنين وخاصة أوقات الذروة وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بأوقاتهم خلال أيام عيد الفطر المبارك بعيداً عن الازدحام والعشوائية.

 

 


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