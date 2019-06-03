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أكراد سوريا يسلمون النرويج 5 أطفال من أبناء "داعش"

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:40 م
أكراد سوريا يسلمون النرويج 5 أطفال من أبناء "داعش" أطفال داعش - أرشيفية
أ ش أ

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سلم مسلحون أكراد بشمال شرقى سوريا، اليوم الاثنين، خمسة أطفال أيتام من عائلات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى للسلطات النرويجية.

وصرح المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطى كمال عاكف، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأنه بناء على طلب من النرويج، تم اليوم تسليم خمسة أطفال من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابى إلى وفد من وزارة الخارجية النرويجية فى بلدة "عين عيسى".

وأضاف أن العملية تمت وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان، لإخراج هؤلاء الأطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية يتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم فى مجتمعهم، ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية إنجريد إيكير، أن السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل فيما يتعلق بقضية الأطفال.

يذكر أن مخيمات شمال شرق سوريا، تضم 12 ألف أجنبى، أربعة آلاف سيدة وثمانية آلاف طفل من عائلات متطرفين أجانب، يقيمون فى أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة، وكانت آخر عملية تسليم جرت الأسبوع الماضي، إذ استعادت أوزبكستان 148 طفلا وامرأة من عائلات عناصر تنظيم "داعش".

 


تنظيم داعش

اكراد سوريا

الحرب فى سوريا

الخارجية النرويجية

تنظيمات مسلحة سورية

ابناء داعش

اطفال داعش

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