أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن الكريم فى المسجد الحرام

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت رئاسة شئون الحرمين السعودية، أن أكثر من مليونى ونصف مصلٍ أدوا ليلة ختم القرآن فى الحرم المكى بالعاصمة المقدسة ليلة التاسع والعشرين من رمضان.



ابتهال المصلين ليلة 29 رمضان

وقالت شئون الحرمين، عبر حسابها على تويتر: "أكثر من مليونى ونصف مصلٍ ليلة ختم القرآن، وسط خدمات متميزة".



أعداد غفيرة من المصلين

وأدى أكثر المصلون الليلة الختامية للقرآن الكريم، وسط منظر مهيب من الخشوع والتدبر ورفع أكف الضراعة أثناء دعاء القرآن الذى تلاه الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون الحرمين.



الحرم المكى ليلة ختام القرآن

وامتدت صفوف المصلين لخارج المسجد المسجد الحرام، حتى وصلت لأحياء الحفائر غربًا والغزة شرقًا وجرول شمالاً والمسفلة جنوبًا.



الحرم المكى



الحرم المكي



المسجد الحرام ليلة 29 رمضان



المسجد الحرام



المصلون فى الحرم المكى



المصلون فى الساحات المحيطة بالحرم المكى



المصلون فى الليلة الختامية للقرآن



المصلون فى المسجد الحرام



المصلون فى ساحة المسجد الحرام



المصلون فى ساحة المسجد النبوى



المصلون فى ليلة ختام القرآن



المصلون يرفعون أكفة الضراعة



صلاة التراويح فى المسجد الحرام