أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 3-6-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 3-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.124 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 60 مليون ورقة مالية بقيمة 302 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.9 ألف عملية لعدد 150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.31%، والعرب على 4.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.38%.

ابن سينا فارما

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ابن سينا فارما المصدرة، لعدد 2.25 مليون سهم سهم بقيمة إجمالية 26.842 مليون جنيه.

وحققت شركة ابن سينا فارما، أرباحاً بلغت 262.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 170.13 مليون جنيه في العام السابق له.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 13.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.8 مليار جنيه في العام السابق له.

جلوبال تليكوم

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، فرض التزام مالى على شركة جلوبال تليكوم قدره 50 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (39) من الإجراءات التنفيذية.

وتنص المادة 27 من قواعد القيد على أن "تتولى البورصة نشر الإفصاحات التى ترد إليها من الهيئة أو البيانات والمعلومات التى يجب على الجهات والشركات إخطار البورصة بها وفقا لأحكام هذه القواعد.

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المقيد لها أوراق مالية بسرعة الاستجابة لاستفسارات البورصة، كما تتولى البورصة بعد قيد وطرح الأوراق المالية مراجعة مدى وجود انحراف بين النتائج المحققة للشركة أو الجهة، وما ورد بتقرير المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إخطار الهيئة فى حال وجود انحرافات جوهرية لاتخاذ ما يلزم وفقا للأحكام والقواعد.

مصر جنوب إفريقيا

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، انقضاء فترة التجميد الواجبة على أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات سواء بالنسبة لأسهم القيد الأصلى أو أسهم الزيادة النقدية، وذلك لانتهاء الفترة الواجب احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة بنسب الأسهم الواردة بالبند (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وحددت اللجنة، إعادة التعامل على أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بقرار لجنة القيد لأعمال شئونها نحو فك التجميد على أسهم الشركة ما لم تكن مجمدة لسبب آخر .

وقررت اللجنة، إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد على أن يرفق بالإخطار نسخة من التعهد المقدم من المساهم الرئيسى شريف محمد صلاح الدين بتاريخ 31 يناير لعام 2018 ، والسابق إخطار الهيئة به، وذلك لأعمال شئونها بشأن عدم التزام المساهم الرئيسى بتعهده باستيفاء نسبة الأسهم الواجب الاحتفاظ بها، بما يمثل المخالفة القانونية المنصوص عليها فى البند رقم (8) من المادة رقم (63) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

كما قررت توقيع التزام مالى على الشركة قدره 25 ألف جنيه، لعدم التزام الشركة باستيفاء البند (8) من المادة (9) من قواعد القيد بالنسبة لأسهم الزيادة النقدية، وذلك فى ضوء التعهد المقدم من المساهم الرئيسى للشركة مما استوجب استمرار إيقاف التعامل على اسهم الشركة الامر الذى الحق الضرر بالمساهمين وذلك طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة.