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أبطال على أرض الفيروز.. محمد السيد بطل لا يهاب الموت

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 م
أبطال على أرض الفيروز.. محمد السيد بطل لا يهاب الموت الشهيد البطل محمد السيد
كتب أحمد حسنى

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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيمًا لم تراه أعين بشرًا.

 

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

 

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعًا.

 

وفى الحلقة التاسعة العشرين نستعرض قصة البطل "محمد السيد إسماعيل"

 

بطل لم يهاب الموت، إنه الشهيد البطل رقيب محمد السيد إسماعيل رمضان، الذى استشهد فى أحداث كمين البرث بسيناء،ضمة كتيبة 103 صاعقة.

 

عرف عن البطل شجاعته وقوته ألا محدودة فى مواجهة الإرهاب فكان لا يهاب الموت، ظل يدافع عن موقعه حتى استشهد على يد الإرهاب الغاشم بأرض سيناء العزيزة.

 

وشارك الآلاف بمحافظة الغربية فى تشييع جثمان الشهيد، فى حضور العقيد احمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية بعد أداء صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، ورفع الجثمان ملفوفا بعلم مصر على سيارة إطفاء، يتقدمها الموسيقى العسكرية.


ابطال على ارض الفيروز

شهداء سيناء

الشهيد محمد السيد

ضحايا الارهاب

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