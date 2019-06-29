5 ملايين جنيه تكاليف إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية

أ.ش.أ

أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوى اليوم، أنه سيتم افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام خلال شهر يوليو المقبل؛ بتكاليف إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وقال وكيل الوزارة - فى تصريح له اليوم، إن الوحدة ملحق بها 11 سريرا للعناية المركزة وستسهم بشكل كبير فى خدمة مرضى القلب بمركز أشمون والمراكز المجاورة، مضيفا إلى أنه سيتم تحويل مستشفى التكامل بقرية "الخطاطبة" بالسادات إلى مستشفى مركزى (ب) وطوارئ، وذلك لاستقبال حالات الطوارئ وحوادث الطرق، لافتا إلى أنه جارى توفير كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة وتكليف الأطقم الطبية للعمل بالمستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية تلعب دورا كبيرا فى تحسين وتطوير الخدمات الصحية بقرى ومدن المحافظة، حيث تم وضع حجر الأساس لوحدة غسيل كلى بشنتا الحجر بسعة 12 ماكينة غسيل كلوى، وذلك تبرعا من أهالى القرية وتدعيم مستشفى شنتنا الحجر بنحو 8 أسرة عناية مركزة و10 حضانات لمستشفى السادات المركزى، وإنشاء قسم حضانات لمستشفى زاوية الناعورة المركزى بسعة 10 حضانات وبنك دم بالجهود الذاتية.