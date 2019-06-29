11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

أسيوط - هيثم البدري

هناك عدد من الظروف التى قد تطرأ على الطالب أو أسرته سواء ظروف مادية أو أمور متعلقة بسفر الأسرة، أو حدوث مشكلات تمنع الطالب من استمراره فى المدارس الثانوية الخاصة.. "اليوم السابع" يقدم شروط التحويل من المدارس الثانوية الخاصة إلى المدارس الثانوية الحكومية فى 11 معلومة.

1- لا بد أن يكون مجموع الطالب فى المرحلة الإعدادية يسمح بقبول الطالب فى المدارس الثانوية الحكومية.

2- إثبات قيد للطالب من المدرسة، أى لا بد أن يكون الطالب مقيدًا بشكل قانونى سليم ومستمر فى المدرسة الخاصة، بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وحتى تاريخ التحويل.

3- لا بد أن تكون هناك أماكن خالية فى المدرسة الحكومية المطلوب التحويل إليها فى حدود الكثافة المسموح بها .

4- يتم تشكيل لجنة مختصة تتولى البت فى طلبات التحويل بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

5- لا بد أن يكون الطالب تعرض لبعض الأمور التى تعيق استمراره فى المدارس الخاصة، مثل الانتقال من محل سكن إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى لا يوجد بها مدارس خاصة.

6- يتم إثبات تغيير السكن من خلال وصل كهرباء أو مياه أو غاز، بجانب بشهادة رسمية من الجهة التى أصدرت قرار نقل الطالب.

7- يسمح أيضا بالنقل حال حدوث كارثة لأسرة الطالب بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة أدت إلى عجز ولى الأمر عن الالتزامات المادية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت ذلك بالمستندات الموثقة أو وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

8- اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

9- التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب وإلى نفس نوع التعليم.

10- تقديم الملف والمستندات الدالة على الشروط الموضحة وعرضها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

11- إخطار الطالب بالقرار بعد الموعد المحدد لإغلاق قبول الطلبات وفحصها.