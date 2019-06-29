وكيل وزاة الأوقاف بأسيوط : فرش 78 مسجدا لاستقبال المصلين

أسيوط- هيثم البدرى

قال الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن وزارة الاوقاف تولى اهتمام كبير لفرش المساجد وإحلالها وتجديدها حتى تكون جاهزة لإستقبال المصلين ورواد هذه المساجد.

وأوضح القبيصى أن مديرية الأوقاف انتهت من فرش 78 مسجد وفق خطة محكمة نفذتها المديرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف حسب الحاجة والأولوية وحسب إحتياجات المساجد الفعلية

وأضاف القبيصى أنه بعد تقدم رواد المسجد لمديرية الأوقاف بأسيوط أو الوزارة بالقاهرة بطلبهم لفرش المساجد التى يصلون بها يتم تشكيل لجان من الإدارة الهندسية لمعاينة المسجد على الواقع الفعلي له ورفع المساحات الصحيحة للمسجد وإرسال تقارير دقيقة للوزارة بالقاهرة بالمقاسات والإحتياجات الفعلية وعلى إثرها يتم ارسال الكميات المطلوبة من الفرش لهذه المساجد