وكيل تعليم دمياط :لاشكوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

دمياط - معتز الشربينى

أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة اليوم.

حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع وطلاب الشعبة العلمية "رياضيات" التفاضل والتكامل وعلمى علوم مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه قيد بامتحان علم النفس والاجتماع (4090) طالب وطالبة حضر منهم (4073) وتغيب (17) طالب، وقيد فى امتحان التفاضل والتكامل (2464) طالب وطالبة حضر منهم (2428) وتغيب (36) طالب، كما قيد بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية (4134) طالب وطالبة حضر منهم (4047) وتغيب (87) طالب وطالبة، وذلك فى (32) لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار سويلم خلال بيان له، أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل مستمر بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، مؤكدا أن عمليات مديرية التربية والتعليم، لم ترصد أية شكاوى أثناء سير امتحانات اليوم.

وأضاف وكيل وزارة تعليم دمياط، أنه طالب رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلاب، والعمل على توفير المناخ المناسب والهادئ لكى يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل سليم، مشيرًا أن الطلاب أمانة وأن الجميع مسئول عنها، ويجب مراعاة العامل النفسى لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.