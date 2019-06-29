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وزير دفاع نيوزيلندا يبدأ زيارة إلى الصين غدا ولمدة 4 أيام

السبت، 29 يونيو 2019 04:00 م
وزير دفاع نيوزيلندا يبدأ زيارة إلى الصين غدا ولمدة 4 أيام وزير الدفاع النيوزيلندى
(أ ش أ)

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يبدأ وزير دفاع نيوزيلندا رون مارك، زيارة إلى الصين اعتبارا من غد الأحد، ولمدة 4 أيام.

وقال مارك، فى تصريحات بمناسبة الزيارة، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، إن الصين شريك استراتيجى لنيوزيلندا، وتمثل هذه الزيارة فرصة للحوار بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك مثل الآثار الأمنية للتغير المناخى وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية وأنشطة الإغاثة من الطوارئ".

وأكد أن الصين شريك مهم فى هذه الجهود، وهذه هى المجالات التى تأمل نيوزيلندا التعاون فيها مع الصين، مضيفا: "زيارتى تعتبر فرصة لمراجعة التطورات فى علاقتنا الدفاعية، التى تضمنت توقيع اتفاقية لوجيستية جديدة بين الدولتين ومشاركة فى أطر متعددة الأطراف من خلال اجتماع وزراء دفاع آسيان-بلس وحوار شانجريلا (قمة آسيا للأمن)".

ومن المقرر أن يلتقى وزير دفاع نيوزيلندا، خلال أول زيارة يقوم بها إلى الصين، بنظيره الصينى الجنرال وى فنج خه ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شيوى تشى ليانج.

 


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