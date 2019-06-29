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وزيرة السياحة تعقد اجتماعًا مع أكبر مدرسة فندقة فى الصين

السبت، 29 يونيو 2019 03:44 م
وزيرة السياحة تعقد اجتماعًا مع أكبر مدرسة فندقة فى الصين وزيرة السياحة ووفد المدرسة الفندقية الصينية
كتبت آمال رسلان

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عقدت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع مسئولى التعليم الفنى السياحى بالمدرسة الفندقية سانشان بإقليم هونان وهى أكبر مؤسسة تعليمية فى مجال إدارة الفنادق في الصين، وذلك لبحث سبل التعاون معها في مجال التدريب.

جاء ذلك اللقاء خلال الزيارة الحالية للوزيرة لدولة الصين لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول، وحضر الاجتماع الدكتورة سها بهجت مستشار الوزيرة للتدريب.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالتأكيد على أن الاستثمار في العاملين في قطاع السياحة في مصر على رأس أولويات وزارة السياحة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، مما يرفع من القدرة التنافسية لقطاع السياحة في مصر من خلال تقديم خدمات متميزة وذات كفاءة.

وناقش الطرفان سبل التعاون فى مجال التدريب والتأهيل السياحى، وقد قام الجانب الصينى بشرح إمكانيات المدرسة والبرامج المتاحة بها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على دراسة كيفية الاستفادة من الخبرات الصينية فى مجال الضيافة وتبادل الخبرات وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة والنهوض بالمنتج السياحى المصرى.

وقالت الدكتورة سها بهجت أنه في إطار التعاون مع السفارة الصينية في مصر، فقد تم الحصول على منحة تدريبية من السفارة الصينية لتأهيل 25  من العاملين بقطاع السياحة على إدارة العمل السياحى والفندقي، كما تم الاتفاق على إيفاد طهاة صينيين لتدريب مجموعة من الطهاة المصريين على فنون الطهى الصينى، حيث أنه من العوامل المشجعة لزيادة أعداد الصينيين إلى مصر توافر الأطعمة الصينية.

 

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وزارة السياحة

السياحة الصينية

السياحة الصينية لمصر

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