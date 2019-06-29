سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 04:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة تضع الزهور أمام تمثال مؤسس جمهورية الصين الشعبية بمسقط رأسه

السبت، 29 يونيو 2019 04:01 م
وزيرة السياحة تضع الزهور أمام تمثال مؤسس جمهورية الصين الشعبية بمسقط رأسه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارة متحف الزعيم الصينى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الحكومة الصينية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والوفد المصرى المرافق لها لزيارة متحف ومنزل الزعيم الصينى ماو تسى تونج مؤسس جمهورية الصين الشعبية فى مسقط رأسه بمدينة شاوشام، وذلك بحضور السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى بكين.

وجاء ذلك قبيل مغادرتها جمهورية الصين الشعبية بعد انتهاء فعاليات المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الًاول الذى تمثل فيه الدكتورة رانيا المشاط مصر على رأس وفد مصرى رسمى رفيع المستوى، وقام الوفد بوضع الزهور أمام تمثال ماو تسى تونج فى ساحة المتحف الخاص به، وهو تقليد متبع كتحية له.

ومن جانبها تقدمت الوزيرة بالشكر للجانب الصينى على هذه الدعوة وهنأتهم على اقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.

جدير بالذكر أن المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الًاول أقيم فى مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان فى الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجارى، بحضور 53 دولة أفريقية وكانت مصر ضيف شرف بالمعرض.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن ماو تسى تونج هو مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وواحدًا من الاثنى عشر الذين أسسوا الحزب الشيوعى فى شنغهاى، وأصبح زعيما للحزب الشيوعى الصينى منذ 1935 حتى وفاته، وكان سياسيًا وقائدًا عسكريًا صينيا.

وأخذ "ماو" على عاتقه إعادة بناء الصين لتصبح دولة عصرية قوية، واهتم بالتعليم والتصنيع والصحة، وحول النظام الاقتصادى من رأسمالية إلى اشتراكية، وبعد أن كانت الصين تقدس الآباء والأجداد لآلاف السنين أصبحت تقدس الوطن.

 

1 (4)
 
2 (4)
 
3 (4)
 
4 (2)

 


وزارة السياحة

الصين

مؤسس الصين

رانيا المشاط

وزيرة السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة السياحة تعقد اجتماعًا مع أكبر مدرسة فندقة فى الصين

السبت، 29 يونيو 2019 03:44 م

وزيرة السياحة تشكر الصين على إقامة المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:05 م

السياحة: الصين من أوائل المتعاونين مع مصر فى المنطقة الصناعية لقناة السويس

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:55 ص

وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك بالمعرض الاقتصادى الصينى الأفريقى

الخميس، 27 يونيو 2019 03:16 م

وزيرة السياحة تمثل مصر فى المعرض الاقتصادى الصينى الأفريقى الأول

الخميس، 27 يونيو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة